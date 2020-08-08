القبض على عاطل يبتز السيدات بصورة فاضحة عبر فيس بوك

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط "عاطل" مقيم بمحافظة البحيرة، لإرساله رسائل لحساب إحدى السيدات، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تضمنت عبارات تهديد وإبتزاز للحصول على مبالغ مالية، نظير عدم نشر صور ومقاطع فيديو خاصة بها.

كما عثر بحوزته على "هاتف محمول"، بفحصه تبين وجود صور ومقاطع فيديو خاصة بالمجنى عليها، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة، لابتزاز الشاكية بغرض الاستفادة ماديا.

كما تبين إنشائه حسابين آخرين، بانتحال اسم مستعار، واستخدامهما فى ابتزاز السيدات بصور وفيديوهات تحصل عليها عن طريق التعارف عليهن.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.