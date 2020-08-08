صور.. جمارك سفاجا تضبط 4 محاولات تهرب جمركي بقيمة مليون جنيه

تمكن رجال جمارك سفاجا، بالتنسيق مع مباحث الميناء، اليوم، من ضبط 4 محاولات تهرب جمركى لكمية من الشعر الطبيعى المستعار ومستحضرات وأدوات التجميل وعدد من أجهزة البلاى استيشن، بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنه 63 وتعديلاته، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975. وبلغت الرسوم والضرائب الجمركية والتعويضات المستحقة مليون و47 ألف و818 جنيه.

فى المحاولة الأولى، وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش البضائع والأمتعة الشخصية الواردة على العبارة القادمة من ميناء ضبا السعودى بإدارة الحركة تم الإشتباه فى مشمول شهادة الأمتعة الشخصية رقم 5336 لسنة 2020 الخاصة بالراكب ح . خ . ا وبالمعاينة الفعلية تبين وجود 435 خصلة شعر صغيرة و 26 خصلة شعر منفردة و195 باروكة بوزن إجمالى 42 كيلوجراما و6 زجاجة ماسكرة و36 علبة لوشن للجسم و28 مرطب للجسم و24 معطر جو و5 عبوة صنفرة للجسم و20 علبة عطور فيكتوريا سيكريت و20 زجاجة صابون سائل مخبأة داخل طرود الأمتعة الشخصية بطريقة يصعب الوصول إليها.

وفى المحاولات الثلاثة الأخرى تم ضبط 34 جهاز بلاي استيشن و180 سروال وسيف وخنجر مخبأة داخل الأمتعة الشخصية الخاصة بـ 3 ركاب مصريين قادمين.

قرر عاطف غانم مدير عام جمارك سفاجا والبحر الأحمر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 4 محاضر ضبط جمركي، وتحريز المضبوطات وإخطار الجهات المختصة تنفيذا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.