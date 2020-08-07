ظهور جديد للقرش الحوتي يرافقه سرب دلافين بشواطئ الغردقة

رصد عدد من الغطاسين بمدينة الغردقة، اليوم الجمعة، ظهور جديد للقرش الحوتي الملقب بـ القرش المسالم ويحيط به مجموعة من الدلافين في حالة مرح َوذلك في احد شواطئ الغردقة.

كانت جمعية الإنقاذ البحري بالبحر الأحمر تلقت بلاغا من عدد من الغواصين من أعضاء الجمعية بمشاهدة ظهور جديد للقرش الحوتي وذلك أثناء رحلة غطس وهو يتجول في شواطئ الغردقة ويحيط به عدد من الدلافين في حالة مرح وسعادة في موكب لم يتكرر من قبل وذلك وسط فرحة عارمة من السائحين بمشاهدة القرش المسالم والدولفين صديق الإنسان سويا.

وكشف حسن الطيب، رئيس جمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة السابق بالبحر الأحمر، إن الجمعية تلقت عددًا من البلاغات من أعضاء الجمعية والغواصين فى مطلع الأسبوع الماضى، بمشاهدة القرش الحوتي يسبح ببطء وهدوء و من الكائنات البحرية المسالمة.

وأشار الدكتور تامر كمال مدير محميات البحر الأحمر في تصريح صحفي أن القرش الحوتي من أنواع القروش المسالمة أو ما يطلق عليه "قرش الحوت"، وترجع أهميته إلى أنه يعتبر من أضخم أنواع القروش الموجودة بالبحر، حيث يبلغ طوله 12 مترًا، ويزن حوالى 30 طنًّا، ولا يمثل خطورة على الإنسان، كما يتغذى على الأسماك الصغيرة والطحالب.