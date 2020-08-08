محافظ القليوبية يتفقد أعمال طريق شركات البترول

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم، يرافقه الدكتور سمير حماد نائب المحافظ والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حى شرق شبرا الخيمة شارع بطول 1700 متر خلف شركة البترول للبدء في إنشاء سور آمن للشركات وإنشاء طريق بديل لنقل الحركة المرورية من منطقة شركات البترول لشارع ترعة الزنائيري إلى طريق الخصوص الدائري.

وأعطي المحافظ تعليماته لرئيس الحي بالتنسيق مع الشركة المنفذة لأعمال التطوير، والمستشار الهندسي لسرعة تنفيذ الأعمال المطلوبة لإنشاء السور الآمن والطريق البديل.

يذكر أنه جار أعمال رفع كفاءة وتوسعة طريق شركات البترول بمنطقة مسطرد بتكلفة 90 مليون جنيه بدءا من نزلة الخصوص إلى نهاية كوبري مسطرد، وجار أعمال التدبيش والرصف لتوسعة الطريق ورصفه وإنشاء كورنيش حضاري لائق، وحرم آمن وجراجات للشركات وإنهاء العشوائية والتكدسات التي كانت تسيطر على المنطقة بالكامل وتعوق الحركة المروري.