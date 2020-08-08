"ريفي": إيران تسعى لجعل "نصر الله" مرشدا أعلى في لبنان

قال أشرف ريفي، وزير العدل اللبناني السابق، إن الوضع في لبنان يتطور بشكل واضح، واللبنانيون خرجوا للمطالبة برفع اليد الإيرانية عن لبنان.

وأضاف "ريفي" خلال مداخلة هاتفية من لبنان مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن لبنان دولة عربية وليست فارسية، ولن يسمح لإيران بالتدخل في شأن لبنان ولن يكون لبنان محافظة إيرانية.

وأكد أن حزب الله حوّل لبنان لبقعة إرهابية مؤججة بالسلاح بحجة كاذبة وهي تحرير القدس، موضحا أن حزب الله متعطش للسلطة والمال وفاسد وتم منحه العديد من المناصب والحقائب الوزارية.

وأشار ريفي، إلى أن ما حدث من انفجارات مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضي بمثابة إبادة دولية، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على مجموعة من المسئولين عن الحادث ولكنهم ليسوا المسئولين الحقيقيين.

وأردف أن رئيس الجمهورية والحكومة في لبنان شكليان، والسلطة الفعلية في يد حزب الله، لافتا إلى أن إيران تسعى لتحويل نظام الحكم في لبنان إلى ما هو معمول به في طهران، وجعل حسن نصر مرشد أعلى للبنان وهو في وادِ والشعب في وادٍ آخر.

وأكد وزير العدل اللبناني السابق، أن حسان دياب لا يمثل أحدًا في لبنان سوى الموالين لإيران، وقراراته اليوم غير كافية للشعب اللبناني.