رئيس الحكومة اللبنانية: لبنان يعيش تحت وطأة كارثة انفجار بيروت

قال رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، إن لبنان يعيش تحت وطأة كارثة انفجار بيروت.

وأكد دياب في كلمة له تنقلها قناة "سكاي نيوز عربة"، أن كارثة انفجار مرفأ بيروت لن تمر دون حساب المسؤولين عنها، منوها بأن التحقيق سوف يكشف حقائق كارثة انفجار بيروت.

وأضاف دياب، أن المطلوب أن يكون هناك مسؤولية وطنية في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، قائلا: "ندعو إلى حل وطني ينقذ لبنان".

ودعا دياب إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة، قائلا: "لا بد من إجراء انتخابات نيابية مبكرة لإخراج لبنان من أزمته وأدعو الأطراف السياسية للاتفاق على المرحلة المقبلة".

واحتدمت مواجهات دامية وسط بيروت، يوم السبت، بين القوات الأمنية اللبنانية وآلاف المحتجين الذين خرجوا إلى الشوارع في هبة شعبية، احتجاجا على الأداء الحكومي وفساد النخب الحاكمة في البلاد، بعد انفجار مرفأ بيروت الذي خلف 158 قتيلا وآلاف الجرحى.

وأفادت مراسلة "سكاي نيوز عربية" باقتحام المتظاهرين مبنى وزارة الخارجية في ضاحية الأشرفية وسط العاصمة بيروت، ورفع شعارات عليه، كما قاموا بتحطيم صورة الرئيس اللبناني ميشال عون.

وأكد بيان للمتظاهرين أن الثورة قررت اتخاذ مبنى وزارة الخارجية مقرا لها.