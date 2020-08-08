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مرسى علم تعلن عن بدء العلاج الطبيعي بمركز طب الأسرة بالمجان

كتب:

شاذلي عبدالراضي
10:58 م | السبت 08 أغسطس 2020
مرسى علم تعلن عن بدء العلاج الطبيعي بمركز طب الأسرة بالمجان

مرسى علم تعلن عن بدء العلاج الطبيعي بمركز طب الأسرة بالمجان

أعلنت أجهزة مجلس مدينة مرسي علم برئاسة اللواء واصف عدلى، اليوم السبت عن بدا العمل بغرفة العلاج الطبيعي، وتوافر أطباء لإجراء العلاج الطبيعي، بمركز طب الأسرة بمرسى علم، وذلك ثلاثة أيام من كل أسبوع وهي ايام السبت والاثنين والأربعاء من كل أسبوع ، وذلك لخدمة لاهالي مرسي علم والوحدات التابعه لها َوذلك بالتنسيق مع الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر.

وأشار اللواء واصف عدلى رئيس مدينة مرسى علم في تصريح له مساء اليوم السبت ان ذلك للتسهيل علي المواطنين وتوفيرا للجهد والتكلفة ومشاق السفر خارج المدينة واستجابة مطالب بعض المواطنين لاحتياجات أبناءهم للعلاج.

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