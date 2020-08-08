غادة والي: أولويات الأمم المتحدة تغيرت بسبب كورونا ونتواصل مع الحكومات

قالت غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكاتب الأمم المتحدة في فيينا، إن وباء فيروس كورونا، غير الأولويات للأمم المتحدة بشكل كبير، وجرى تغيير كل خطط العمل، بالتواصل مع كل الحكومات.

وأضافت "والي"، خلال مداخلة عبر "سكايب" في أول لقاء تلفزيوني بعد تولي المنصب الأممي، ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية "الحياة"، أن أحد الموضوعات التي تم العمل عليها بكثرة خلال الأيام الماضية، كانت تخص الجريمة المنظمة في قضية الاجهزة والمعدات الطبية الفاسدة، وذلك لنشاط عدد كبير من العصابات عبر الإنترنت لبيع الأجهزة الطبية الفاسدة والمعدات.

وأوضحت أن مثل تلك المعدات لها خطورة كبرى، كما تم إدارة السجون على مستوى العالم، كونها أحد أكبر الأماكن على مستوى العالم، التي ينتشر فيها وباء كورونا بشكل سريع، نظرا للتكدس ولسوء التهوية، في بعض الدول والأعداد الكبيرة في دول أخرى.

وأكدت أن هناك مجموعة من الدول طالبت بكيفية التعامل مع ذلك الأمر، وتم إصدار تقارير هامة حول معدل المخدارات حول العالم، والأماكن التي زادت فيها، وقلت فيها الزراعة والترويج، مشيرة إلى أن الاتجار في المخدرات، بعد جائحة كورونا تباينت مدى زيادة الأعداد، وقلتها من دولة لأخرى، حيث أن القضايا التي تعمل هي بها، تتزايد حال زيادة الفقر والبطالة في الدول والحالة الأمنية.