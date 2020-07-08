غادة والي: الفساد يهدد القدرة على التعافي الاقتصادي من وباء كورونا

قالت الدكتورة غادة والي، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إن مؤتمر منظمة الأمن والتعاون الأوروبي المعني بالمخدرات والجريمة، يدور حول مكافحة الفساد واستخدام الميكنة والتكنولوجيا لمكافحته.

وأكدت "والي"، أنه كان هناك تخوفا كبيرا عبرت عنه الكثير من الدول بأن المنح المالية الكبيرة التي سيتم إتاحتها للتصدي للآثار الاقتصادية والاجتماعية بسبب فيروس كورونا قد يتم استنزافها إذا كان هناك فساد سواء عابرا للحدود أو داخليا.

وأضافت "والي"، خلال لقاء ببرنامج "صباحنا مصري"، المذاع على التلفزيون المصري، أن قضية الفساد تمثل خطرا حقيقيا ولا بد أن تنتبه إليه هذه الدول، متابعة: "كنا في مؤتمر في الجلسة الافتتاحية نناقش كيفية استخدام تكنولوجيا المعلومات لتقليل الخطر من الفساد، وكان هناك تخوف كبير من عمليات غسيل الأموال والعلاقة بين الجريمة المنظمة والفساد".

وأشارت إلى أنه جرى عقد أولى الجلسات بحضور شخصي بعد جائحة كورونا، وجزء منه تم عبر الفيديو كونفرانس، ومعظم الدول كانت حريصة على المشاركة لأن قضية الفساد هي هاجس لدى الحكومات والدول وكيفية إدارة الموارد التي سيتم إتاحتها سواء من مؤسسات التمويل الدولية أو البنوك المركزية أو غيرها.