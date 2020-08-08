غادة والي: ضبط كمية كبيرة من المخدرات يروجها أعضاء داعش بدول الشام

قالت غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكاتب الأمم المتحدة في فيينا، إنه جرى ضبط كمية كبيرة من المخدرات قادمة إلى إيطاليا من منطقة الشرق الأوسط، يروجها أعضاء من تنظيم داعش الإرهابي بدول الشام.

وأضافت "والي"، خلال مداخلة له عبر "سكايب"، في أول لقاء تلفزيوني بعد تولي المنصب الأممي، ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، المذاع على فضائية "الحياة"، أن هناك ارتباط وثيق بين الجريمة المنظمة وعصاباتها والجماعات الإرهابية، وجميعهم يعملون مع بعضهم البعض لتسهيل العمل فيما بينهم، موضحة أن العوائد التي يتم التحصل عليها من الجرائم المنظمة مثل الإتجار في السلاح والبشر والمخدرات، يساعد في تمويل بعض الجماعات الإرهابية، كما تحمي الأخيرة العصابات، وهناك تبادلية بالعلاقات فيما بينهم.

وأكدت أن في الفترة الأخيرة، وجد أن ثلثي الإتجار بالبشر هي من النساء، و30% منهم من الأطفال، ويتم استغلالهم باشكال مختلفة للعمل بشكل معين، أو لأنشطة جنسية مع استغلال الفقر، وضعف الأجهزة المتابعة، بذلك في دول كثيرة.