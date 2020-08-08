قيادي بـ"تيار المستقبل": شعب لبنان يرغب في التغيير.. الفساد في كل مكان

قال محمد الأمين، القيادي بتيار المستقبل في لبنان، إن صوت الشعب اللبناني يعلو كل شيء، والشعب يرغب في التغيير وهذا ما نريده، فالوضع في لبنان لا يحتمل والفساد موجود في كل مكان، موضحًا أن استقالة سعد الحريري منذ شهور جاء استجابة إلى مطالب الشعب اللبناني.

وأضاف "الأمين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، أن الشعب اللبناني يطالب باستقالة الجميع ويرغب في استقالة جميع المسؤولين الفاسدين، والدعوة إلى انتخابات مبكرة كي يأتي نواب جدد في مجلس النواب لتشكيل حكومة وطنية".

وتابع: "الشعب يريد التغيير ويجب أن تستجيب الحكومة لمطالب الشعب".