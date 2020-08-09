غرفة البترول: 6 شركات سحبت كراسة شروط مزايدة التنقيب عن الذهب

قال الدكتور تامر أبو بكر رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات، إن هناك 6 شركات قامت بسحب كراسات الشروط والبيانات الجيولوجية الخاصة بالمناطق المطروحة في المزايدة العالمية للبحث والتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة في الصحراء الشرقية لعام 2020، من هيئة الثروة المعدنية.

وأضاف أبو بكر، في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، أنه حتى الآن لم يتم التقدم بشكل رسمي من أي شركة للمشاركة في المزايدة، موضحا أن التقدم يكون دائما قبل غلق المزايدة بوقت قصير.

ومن جانبه قد صرح مصدر مسؤول بوزارة البترول في وقت سابق، بأن عدد الشركات التى سحبت البيانات الخاصة بالمزايدة والخرائط الجيولوجية ليس قليلاً، "ومُرضٍ بشكل كبير"، بالنظر للظروف التى يمر بها العالم حالياً.

وأوضح أنه "حتى الآن لم تتقدم أى شركة للمشاركة فى المزايدة، حيث إن التقديم يتم قبل غلق المزايدة فى منتصف سبتمبر المقبل بوقت قليل جداً".

وكانت "البترول" أعلنت مؤخراً عن تحقيقها كشفاً تجارياً جديداً للذهب فى منطقة "إيقات" بصحراء مصر الشرقية، باحتياطى يقدر بأكثر من مليون أوقية بحد أدنى، بنسبة استخلاص 95%، وبإجمالى استثمارات على مدار السنوات العشر القادمة تقدر بأكثر من مليار دولار.

ويمثل هذا الكشف دافعاً كبيراً للشركات العالمية للتقدم للمشاركة فى المزايدة العالمية للتنقيب والبحث عن الذهب، خاصة أن الكميات الموجودة به كبيرة وتجارية.

وأعلنت الوزارة، فبراير الماضى، استعدادها لطرح مزايدة جديدة للتنقيب عن الذهب فى الصحراء الشرقية، 15 مارس، بإجمالى 320 قطاعاً على مساحة نحو 56 ألف كيلومتر مربع.

وأشارت إلى أن المزايدة من المقرر طرحها بنظام الإتاوة والضرائب، وفقاً لتعديلات بعض أحكام قانون الثروة المعدنية، والأسس والنظم الاستثمارية الجديدة التى تم وضعها لتطبيقها فى قطاع التعدين، حيث تعد المزايدة الأولى بعد إعلان تعديلات قانون الثروة المعدنية واللائحة التنفيذية له.