غادة والي: العنف ضد المرأة زاد 60% حول العالم بسبب كورونا

قالت غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكاتب الأمم المتحدة في فيينا، إن نسبة العنف ضد الأسرة على مستوى العالم، زادت بشكل ملحوظ خلال فترة مكوث المواطنين في منازلهم، ضمن الإجراءات الوقائية التي طبقتها الدول ومنها مصر، حيث زادت نسبة العنف ضد المرأة وحدها إلى 60%.

وأضافت "والي"، خلال مداخلة له عبر "سكايب" في أول لقاء تلفزيوني بعد تولي المنصب الأممي، ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، المذاع على فضائية "الحياة"، أن الأمم المتحدة حاليا، تتيح خبراء، وتجمع وتحلل البيانات، وتتيحها للدول، حيث عمل عددا من المنظمات على خطة للتصدي للوباء، ونفذتها عددا من الدول، موضحة أن الأمم المتحدة، تسعى حاليا إلى بناء بنية تحتية قوية، تتيح التعلم عن بعد، بسبب إغلاق المدارس ووجود حماية اجتماعية للعاملين في الوظائف المختلفة، ويؤمن التأمين جزءً من الخسائر.

وأكدت أن هناك برامج لحماية الشباب، الذي تأثر سلبيا بسبب ظروف جائحة كورونا، من استغلال الجماعات الإرهابية، مشيرة إلى أن هناك عددا من الدول الكبرى، تنادي بحزم تمويل كبرى، تقدمت الأمم المتحدة اقتراحا لإعفاء الدول الأكثر فقرا من الديون، لأنها تثقل عبء الدول والحكومات، وإعادة هيكلة الديون مرة أخرى، مع الاستثمار في البنية المعلوماتية والميكنة.