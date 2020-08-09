غادة والي: البطالة والفقر يؤديان لانتشار التجارة في البشر

قالت غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة في فينا، إن هناك زيادة كبيرة في جريمة الاعتداء على الحياة البرية في ظل انتشار فيروس كورونا حول العالم بالغابات التي تؤثر في مكونات الحياة البرية.

وأضافت "والي"، خلال مداخلة له عبر "سكاي بي" في أول لقاء تلفزيوني بعد تولي المنصب الأممي، ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن الضغوط الاجتماعية والنفسية الشديدة تؤدي إلى إقبال بعض المواطنين على تعاطي المخدرات، موضحة أن التقارير التي يتم إصدراها من المنظمة تستلهم بيانتها من حكومات العالم، ويتم تجميعها ومن ثم إصدار التقارير المقارنة للدول المختلفة، ومع وجود زيادة في البطالة والفقر يزيد أعداد تجار البشر.

وأكدت أنه يتم العمل مع وزارات الداخلية والعدل والنيابة والشرطة في عدد من دول العالم للحد من انتشار الجريمة وحماية الحدود والمطارات، مشيرة إلى أن سر النجاح في عمل منظمة الأمم المتحدة هو أن التعاون يكون قريبا من الأجهزة الوطنية والحكومات، وكلما تم تقديم المساعدات للحكومات زادت معدلات الأمن والسلم والجريمة والمخدرات وفق قرارات وقعت عليها أغلب الدول.

وتابعت: "كان فيه خطة وطنية مصرية عمل عليها 11 وزارة لمواجهة كل ما يتعلق بالاتجار بالبشر وانتشار الجريمة ومنع المخدرات، وهناك ضبطيات كبرى تقوم بها وزارة الداخلية وحرس الحدود، وهناك مقاومة لجانب العرض وجهد كبير، ويجب أن يكون المواطنين أكثر حرصا على الطلب وأكثر مراقبة وتعاطيا مع أبنائهم".