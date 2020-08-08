التعليم العالي: جامعة الجلالة تهدف إلى إخراج كوادر تتماشى مع المستقبل

قال الدكتور عبدالحميد شعيرة، رئيس قطاع المهاهد الهندسية بالمجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي، إن جامعة الجلالة الجاري إنشاؤها، تقع في مدينة الجلالة بالعين السخنة، مضيفا أن رؤيتها تتمثل في أن تكون رائدة محليا وإقليما ودوليا، ومعروف عنها التميز والابتكار في التعليم والتعلم والبحث العلمي، وخدمة الإنسانية.

وتابع شعيرة، في تصريحات لـ"الوطن"، أن الهدف من إنشاء الجامعة، هو إعداد الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة، المتوافقة مع احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، والمعمارية مع وظائف المستقبل، من خلال تقديم برامج أكاديمية ومهنية متميزة.

وتشجيع الابتكار والإبداع، والقيام بالأبحاث العلمية التطبيقية، وتعظيم الشراكة الفاعلة محلياً ودولياً، في إنتاج ونشر المعرفة الملبية لاحتياجات المجتمع وخطط التنمية المستدامة، والربط مع الصناعة في إطار مرن يسمح بالتحسين المستمر، والحفاظ على القيم والأخلاقيات المجتمعية مع مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي.

وأوضح أن الجامعة تقام على مساحة 173.5 فدان لجميع المراحل، وتستهدف إعداد الكوادر البشرية، وتعتبر من الجامعات الذكية، وتضم 15 كلية "الهندسة، طب الاسنان، الطب، الفنون، الإنتاج الإعلامي، العلوم الإدارية، العلوم الاجتماعية والإنسانية، الغذاء والصناعات الغذائية، العلوم، العمارة، التمريض، العلوم الصحية التطبيقية، العلاج الطبيعي، الصيدلة، علوم وهندسة الحاسب"، وبالإنتهاء من جميع المراحل المقرر قبولها بالجامعة، مقدر لها ان تستوعب 12 ألف و750 طالباً، فى مراحلها الثلاث.

وتابع: أن نظام الدراسة بالجامعة، يعتمد على نظام الساعات المعتمدة، الذي يتيح للطلاب اختيار المقررات في كل فصل دراسي، وذلك تحت إرشاد أكاديمي، يتابع تقدم الطالب وقدرته على متابعة دراسته بنجاح.

وأشار إلى أن الجامعة تضم برامج دراسية حديثة، تصل إلى 65 برنامجًا، منها برامج كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية (اللغويات التطبيقية، علم النفس والاجتماع، الجيومعلوماتية، المكتبات والمعلومات والأرشيف، الاقتصاد والعلوم السياسية، الآثار المصرية والإرشاد السياحي) وبرامج كلية العلوم الإدارية، وهي (إدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد، نظم معلومات الأعمال، إدارة المنشآت السياحية والفندقية، المحاسبة والتمويل، الإدارة، التسويق).

وأضاف أنها تشمل برامج كلية الإنتاج الإعلامي، تخصصات (الإنتاج التلفزيوني، الإنتاج الإخباري، الإنتاج الإعلاني، الإنتاج السينيمائي) وتشمل برامج كلية الفنون تخصصات (العمارة الداخلية، تصميم الوسائط المتعددة، الفنون البصرية، أفلام التحريك، تصميم جرافيك، تصميم المشاهد المسرحية والسينمائية، التصوير السينمائي والتليفزيون، الإنتاج السينمائي والإخراج، المؤثرات الخاصة في السينما، تصميم المنسوجات والملابس، تصميم الأثاث، تصميم الزجاج، تصميم الخزف).