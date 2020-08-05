في نقاط.. تعرف على جامعة الجلالة الأهلية

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، بتخصيص 100 منحة دراسية مجانية لأوائل شهادات الثانوية العامة وأوائل شهادات الثانوية الفنية للالتحاق والدراسة بالجامعات الأهلية والتكنولوجية الجديدة للعام الدراسي المقبل، على أن يتحمل صندوق تحيا مصر تمويل تكاليف تلك المنح.

وتستعرض "الوطن"، أبرز المعلومات عن إحدى الجامعات الأهلية المقرر افتتاحها خلال أسابيع، وفق ما أعلنت به وزارة التعليم العالي والبحث العلمي:

* جامعة الجلالة:

ـ تقع جامعة الجلالة في مدينة الجلالة الجاري إنشاؤها بالعين السخنة.

ـ رؤية جامعة الجلالة، تتمثل أن تكون رائدة محليا وإقليما ودوليا ومعروف عنها التميـز والابتكار في التعليم والتعلم والبحث العلمي، وخدمة الإنسانية، حيث تهدف إلى إعداد الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة، المتوافقة مع احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي من خلال تقديم برامج أكاديمية ومهنية متميزة، وتشجيع الابتكار والإبداع والقيـام بالأبحـاث العلمية التطبيقية؛ وتعظيم الشراكة الفاعلة محلياً ودولياً في إنتاج ونشر المعرفة الملبية لاحتياجات المجتمع وخطط التنمية المستدامة، والربط مع الصناعة في إطار مرن يسمح بالتحسين المستمر والحفاظ على القيم والأخلاقيات المجتمعية مع مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي.

ـ تقام على مساحة 173.5 فدان لجميع المراحل، وتستهدف إعداد الكوادر البشرية، وتعتبر من الجامعات الذكية، ومقرر أن تضم 15 كلية "الهندسة، طب الاسنان، الطب، الفنون، الإنتاج الإعلامي، العلوم الإدارية، العلوم الاجتماعية والإنسانية، الغذاء والصناعات الغذائية، العلوم، العمارة، التمريض، العلوم الصحية التطبيقية، العلاج الطبيعي، الصيدلة، علوم وهندسة الحاسب"، وبالإنتهاء من جميع المراحل المقرر قبولها بالجامعة، مقدر لها ان تستوعب 12 ألف و750 طالباً، فى مراحلها الثلاث.

ـ تعتمد الدراسة بالجامعة على نظام الساعات المعتمدة، الذي يتيح للطلاب اختيار المقررات في كل فصل دراسي، وذلك تحت إرشاد أكاديمي يتابع تقدم الطالب وقدرته على متابعة دراسته بنجاح.

ـ تضم الجامعة برامج دراسية حديثة، تصل إلى 65 برنامجًا، منها برامج كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية (اللغويات التطبيقية، علم النفس والاجتماع، الجيومعلوماتية، المكتبات والمعلومات والأرشيف، الاقتصاد والعلوم السياسية، الآثار المصرية والإرشاد السياحي) وبرامج كلية العلوم الإدارية، وهي (إدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد، نظم معلومات الأعمال، إدارة المنشآت السياحية والفندقية، المحاسبة والتمويل، الإدارة، التسويق)كما تشمل برامج كلية الإنتاج الإعلامي تخصصات (الإنتاج التلفزيوني، الإنتاج الإخباري، الإنتاج الإعلاني، الإنتاج السينيمائي) وتشمل برامج كلية الفنون تخصصات (العمارة الداخلية، تصميم الوسائط المتعددة، الفنون البصرية، أفلام التحريك، تصميم جرافيك، تصميم المشاهد المسرحية والسينمائية، التصوير السينمائي والتليفزيون، الإنتاج السينمائي والإخراج، المؤثرات الخاصة في السينما، تصميم المنسوجات والملابس، تصميم الأثاث، تصميم الزجاج، تصميم الخزف).

ـ كما تضم برامج كلية علوم وهندسة الحاسب تخصصات (هندسة الذكاء الاصطناعي، علوم الحاسب، علوم الذكاء الاصطناعي، هندسة الحاسب، المعلوماتية الطبية الحيوية).