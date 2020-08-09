الخارجية: نسخر جهودنا لتسهيل مشاركة المصريين في الخارج بانتخابات الشيوخ

كشف المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، عن بدء تصويت المصريين في الخارج نيوزيلندا في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، موضحًا أن التصويت سيكون بالبريد السريع من خلال الموقع الرسمي لمن قام بالتسجيل خلال الفترة من 25 وحتى 31 يوليو الجاري.

وأضاف "حافظ"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر"، الذي يُعرض على شاشة "cbc"، مع الإعلامي عمرو خليل، أن الاقتراع بالبريد جاء التزامًا بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، في مختلف الدول، كما أن الوزارة تسخر كافة جهودها لتسهيل مشاركة المصريين في الخارج بالانتخابات الحالية.

وعن متابعة العملية الانتخابية، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، أنه تم تشكيل غرفة عمليات بوزارة الخارجية لمتابعة سير العملية الانتخابية لنقل أي شكاوى أو استفسارات، فضلًا عن مشاركة فيديو شارح ووافي على الموقع الرسمي لوزارتي الخارجية والهجرة بالخطوات التسجيل والاقتراع بالبريد تسهيلًا على الناخبين.