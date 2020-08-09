4 سائقين يقتلون زميلهم ويحرقون جثته لسرقة توك توك بالخانكة

شهدت منطقة عرب العليقات بالخانكة، حادثا مأساويا حيث تخلص 4 سائقين "توك توك" من زميلهم لسرقة مركبته، وقاموا بإشعال النيران في جثته لإخفاء الجريمة، وتم القبض على المتهمين، والتحفظ على الجثة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد محمد حسني رئيس فرع البحث الجنائي بالخانكة، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة لشخص منتشر بها حروق في أنحاء جسده.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء حاتم حداد مدير المباحث الجنائية بالمديرية، والعميد خالد محمدي رئيس مباحث المديرية، وبالانتقال والفحص تبين أن المجني عليه يدعى "أحمد.م"، سائق توك توك، من الخصوص، صاحب مركبة "توك توك".

وأوضحت التحريات، أن المتهمين "أحمد.ى"، "مصطفى.س"، عمرو.إ"، "طه.أ"، بيتوا النية وعقدوا العزم على التخلص من المجني عليه لسرقة مركبته، فطلبوا منه توصيلهم من الخصوص لناحية منطقة عرب التعليقات بالخانكة، وقاموا بطعنه وإشعال النيران في جثته لإخفاء الجريمة.

تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لسرقة مركبته "التوك توك"، وفي سبيل مخططهم، قاموا بطعنه وإشعال النيران في جثته لإخفاء الجريمة.

تم نقل الجثة للمستشفى، تحت تصرف النيابة، وضبط المتهمين، وجار تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.