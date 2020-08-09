كيف سهلت مؤسسات الدولة انتخابات "الشيوخ" على المصريين بالخارج؟

في إطار الاستعداد لانطلاق تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، والمقرر بدؤه يومي الأحد والاثنين 9 و10 أغسطس في التاسعة صباحا بحسب التوقيت المحلي لكل دولة، سخرت الدولة المصرية جهودها لتيسيير عملية التصويت لأبناء الجاليات المصرية في الخارج.

وصرحت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بأن فريق الوزارة يعمل على مدار الساعة لاستقبال أسئلة واستفسارات الناخبين حول خطوات المشاركة في التصويت خارج مصر.

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم أن الوزارة قد أعدت غرفة لمتابعة العملية الانتخابية بالخارج وذلك بالتعاون مع الهيئة الوطنية العليا للانتخابات، للرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات حول عملية التصويت.

ولفتت وزيرة الهجرة إلى ضرورة متابعة تطبيق "كلم مصر" الإلكتروني الخاص بوزارة الهجرة على الهواتف المحمولة سواء بنظام Andriod أو IOS، إذ أنه سيساعد الجاليات المصرية بالخارج عند بدء التصويت في الانتخابات، من حيث تحديد عناوين المقار الانتخابية والسفارات والقنصليات المصرية حول العالم، خاصة أن تصويت المصريين بالخارج في هذا الاستحقاق الدستوري سيُجرى للمرة الأولى عبر البريد السريع.

كما شُكلت غرفة عمليات بوزارة الخارجية تعمل على مدار الساعة طوال مدة التصويت للتعامل مع أية صعوبات أو مشكلات قد تواجه البعثات، أو مع شكاوى المواطنين بالخارج.

وشاركت السفارات بالخارج مشاركة فيديو تعريفي أُعد من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات وشاركته وزارة الخارجية وكذلك وزارة الهجرة، على منصاتها للتواصل الاجتماعي مع الجاليات.

ونسقت السفارات مع هيئات البريد بالدول لتسهيل وصول الخطابات.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، على انتهاء جميع الترتيبات والتجهيزات اللازمة لإتمام عمليات تصويت المصريين بالخارج عبر البريد في انتخابات مجلس الشيوخ.

وأشارت الهيئة الوطنية للانتخابات، في بيان لها، إلى أن تصويت الناخبين في الخارج سيكون عبر البريد ولمن سبق أن سجل نفسه فقط خلال الفترة التي أتاحتها الهيئة من 25 حتى 31 يوليو الماضى، وهذا يعنى أنه غير مسموح للناخب بالتوجه إلى مقر البعثة الدبلوماسية المصرية التي ينتمي إليها ولكن سيكون الاقتراع من خلال إرسال رأي الناخب بالبريد على عنوان بعثته الدبلوماسية.