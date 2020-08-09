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بدء تصويت المصريين بماليزيا في انتخابات مجلس الشيوخ

كتب:

محمد علي حسن
02:59 ص | الأحد 09 أغسطس 2020
ماليزيا

ماليزيا

انطلقت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، للمصريين بماليزيا، منذ قليل، في تمام 9 صباحا بتوقيت العاصمة الماليزية كوالالمبور، والثالثة صباحا بتوقيت مصر، والمقرر إجراؤها في الخارج يومي الأحد والاثنين 9 و10 أغسطس الجاري، من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، على أن تكون مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، آخر المناطق الانتخابية، وذلك وفقا لفروق التوقيت العالمي.

 ونص القرار رقم 49 لسنة 2020، للهيئة الوطنية للانتخابات، على تحديد عدد لجان الانتخاب بالخارج، ومقارها بسفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية، بالدول المختلفة والبالغ عددها 141 لجنة فى 124 دولة.

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