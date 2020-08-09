إقبال على الحجوزات بفنادق البحر الأحمر خلال إجازة الصيف

استقبلت فنادق البحر الأحمر 150 ألف نزيل مصري بدءا من إجازة عيد الأضحى وحتى اليوم، بمعدل 450 ألف ليلة سياحية، بطاقة استيعابية بنسبة 50 بالمائة، وهي النسبة المقررة من وزارة السياحة لتشغيل الفنادق حسب الضوابط التي أقرها مجلس الوزراء لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وكشف مسؤولو مكتب وزارة السياحة بالبحر الأحمر، حصول 174 فندقا ومنتجعا سياحيا بالبحر الأحمر على شهادة السلامة الصحية المعتمدة، لإعادة التشغيل.

وقال عصام علي الخبير السياحى، إن السياحة الداخلية أنعشت فنادق البحر الأحمر خلال إجازة العيد، لافتا إلى أن عددا كبيرا من الفنادق أعلنت الحجوزات كاملة العدد، مضيفا أن الحجوزات سارية خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن هناك إقبالا من المصريين على قضاء الفترة المتبقية من إجازة الصيف في فنادق البحر الأحمر، وخاصةً مع إعلان البحر الأحمر خالية من كورونا.

وطالب عاطف عثمان، مدير عام أحد الفنادق السياحية بالبحر الأحمر، وزارة السياحة برفع نسبة الإشغالات المقررة بالفنادق من 50 إلى 75%، بعد التزام القرى السياحية بتطبيق إجراءات وضوابط مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأشار الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، لـ "الوطن"، إلى أن فنادق البحر الأحمر استقبلت آلاف السائحين من المصريين والأجانب ولم تسجل أي حالات كورونا، مؤكدا أن فرق طبية مدربة تتابع نزلاء الفنادق السياحية والتنبيه على جميع النزلاء الإبلاغ عن أي مشكلة صحية أو أي أعراض طارئة للفريق الطبي المرافق لهم بالفنادق.