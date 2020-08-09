وزير الصحة اللبناني: 152 شهيدا و21 مفقودا و100 جريح بانفجار بيروت

قال الدكتور حمد حسن وزير الصحة اللبناني، إن العدد الأخير لضحايا انفجار بيروت الذي وقع الثلاثاء الماضي هو 152 شهيدا و21 مفقودا و100 جريح حالتهم حرجة، وحوالي 6000 جريح بإصابات طفيفة ومتوسطة، مشددا على أن النظام الصحي اللبناني استوعب الصدمة الأولى والآن جاري متابعة ومعالجة الحالات الحرجة وتداعياتها بالتعاون مع الفرق الطبية المتخصصة التي جاءت من الدول الشقيقة والصديقة للبنان للمساعدة.

وأضاف حسن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أن المستشفيات في لبنان تعمل بجهد إضافي منذ وقوع الحادث وخصوصا وأن 4 مستشفيات في محيط الانفجار أصبحوا خارج الخدمة، ومستشفى وحيد منهم هو الذي استطاع العودة للعمل بشكل جزئي بمحيط الانفجار بقسم الكورونا وقسم غسيل الكلى للأطفال.

وتابع وزير الصحة اللبناني، أن عدد الجرحى والمرضى تم توزيعهم على عدد المستشفيات المحيطة بالعاصمة وخارج العاصمة، موجها الشكر للأطقم الطبية والتمريضية وكافة الجهات المتطوعة والتي عملت بجهد استثنائي في هذا المصاب وهذا الحادث.