الصحة اللبنانية: أكثر من 137 قتيلا و5 آلاف جريح حصيلة انفجار بيروت

قالت وزارة الصحة اللبنانية، إن أكثر من 137 قتيلا وخمسة آلاف جريح الحصيلة الجديدة لانفجار بيروت.

وأكدت وزارة الصحة اللبنانية، على أن حصيلة الضحايا ليست نهائية ولا يزال هناك عشرات المفقودين من جراء تفجير بيروت، وذلك حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل لها.

كان انفجار هائل وقع في أحد عنابر ميناء بيروت البحري جراء حريق طال العنبر الذي يحوي مواد مفرقعة، لم يُعرف إلى أي جهة تعود، وتسبب في وقوع جرحى ودمار واسع في العاصمة اللبنانية وضواحيها، ولا تزال سحب الدخان الأسود تعلو بيروت جراء الانفجار القوي والذي هز العاصمة اللبنانية برمتها وكذلك ضواحيها.

وأصيبت الفنانة نادين نسيب نجيم، بإصابات بالغة جراء الانفجار، ونقلت إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية استغرقت 6 ساعات، فضلًا عن إصابة زوجة الفنان رامي عياش، بإصابات بسبب الانفجار، وتهشم وتحطم عدد من منازل الفنانين اللبنانيين منهم إليسا، راغب علامة، وائل جسار، جاد شويري، دومينيك حوراني.