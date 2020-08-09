بدء اختبارات القدرات بفنون تطبيقية وتربية فنية حلوان

تبدأ كلية التربية الموسيقية وكلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان، بعد قليل، أعمال اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكلية والتي يشترط لها اجتياز اختبار القدرات.

وقالت الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية، إن الكلية اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، للمحافظة على صحة وسلامة الطلاب والعاملين أثناء انعقاد فترة الاختبارات بالكلية، مؤكدة أن هناك تعليمات مشددة من قبل مجلس الجامعة بتذليل جميع العقبات أمام الطلاب أثناء فترة الاختبارات.

وأوضحت قطب، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الكلية وضعت جدول زمني الاختبارات يحقق مبدأ التباعد الاجتماعي بين الطلاب للمحافظة عليهم، فضلا عن تقليل عدد الاختيار ات و تقليل المدة الزمنية لكل اختبار.

وأطلقت جامعة حلوان، حملة على صفحاتها الرسمية لتعريف الطلاب بكيفية أداء اختبارات القدرات بكليات الفنون التطبيقية والفنون الجميلة والتربية الفنية والتربية الموسيقية وكليتي التربية الرياضية بنين وبنات حيث تضمنت الحملة نصائح لطلاب الثانوية العامة عن كيفية الاستعداد للاختبار وطرق اجتيازه وآليات سداد الرسوم إلكترونيا، والقواعد الخاصة بالاختبارات، بالإضافة إلى تعريف الطلاب بخطوات التسجيل.