منحة من الجامعة الألمانية لأوائل الثانوية العامة بمطروح

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، عن فتح باب التقدم للمنحة المقدمة من الجامعة الألمانية بالقاهرة لأوائل الثانوية العامة بالمحافظة، وذلك في إطار منظومة رعاية المتفوقين أوائل الثانوية العامة ودعم تكافؤ الفرص بين الطلاب على مستوى الجمهورية على أن يكون التقدم بالجامعة في موعد أقصاه 19 أغسطس الجاري.

وقال شعيب، اليوم، إن المنح المقدمة من الجامعة الألمانية منح مجانية بالكامل بداية من رسوم التقدم للقبول وحتى الحصول على درجة البكالوريوس في إحدى تخصصات الجامعة.

وأضاف أن التخصصات تتضمن كليات هندسة وتكنولوجيا الإعلام، وهندسة وتكنولوجيا المعلومات، وكلية الهندسة وعلوم المواد، وبرنامج الهندسة المدنية، وبرنامج الهندسة المعمارية، والصيدلة والتكنولوجيا الحيوية، وتكنولوجيا الإدارة، والعلوم التطبيقية، والفنون "برامج التصميم"، والحقوق والدراسات القانونية، علمًا بأن لغة التدريس بالجامعة سوف تكون الإنجليزية.

وأشار إلى أن الجامعة الألمانية أوضحت أنه يشترط للحصول على المنحة أن يكون الطالب مصرى الجنسية مسجلا فى الصف الثالث الثانوى فى إحدى المدارس المصرية الحكومية بالمحافظات العام الدراسى 2020/2021، وألا يكون منقولا أو حاصلا على الثانوية العامة فى سنوات سابقة، وأن يكون متميزا أكاديميا ومن بين العشرة الأوائل على مستوى المحافظة، على أن تختار الجامعة أفضل إثنين من بين المتقدمين من كل محافظة، بناء على مجموع الثانوية العامة، شريطة إجتياز الطالب إختبارات القبول بالجامعة وإختبارات القدرات الخاصة بكلية العلوم التطبيقية أو برنامج الهندسة المعمارية فى إختيار الطلاب لهذه البرامج الدراسية، والاختبارات الخاصة بكلية الحقوق والدراسات القانونية في حالة إختيار الكلية.

وحددت الجامعة يوم 19 /8/ 2020 كآخر موعد للتقدم لمكتب القبول بالجامعة، وإستيفاء الأوراق المطلوبة وهى ملء إستمارة منحة أوائل المحافظات فى الوقت المحدد وإجتياز إختبارات القبول بالجامعة، وتسليم أصل الأوراق المطلوبة للتقدم وقبل الموعد المحدد والتى تشمل على شهادة الثانوية العامة الأصلية أو مستخرج رسمى منها، وخطاب من مسؤولى المدرسة أو من المنطقة التعليمية، يؤكد نوع المدرسة وترتيب الطالب على المحافظة، وشهادة ميلاد أصلية، وذلك بالإضافة إلى مقال يوضح أسباب التقدم ونبذة عن المحافظة التى ينتمى إليها الطالب، وكذلك تصوره عن كيفية تطويرها باللغة العربية أو الإنجليزية، على أن يتم توقيع اتفاقية المنحة بعد قراءة كافة الشروط واللوائح.