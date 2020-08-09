رئيس الجالية المصرية بألمانيا: نشارك بإيجابية في انتخابات الشيوخ

قال علاء ثابت، رئيس الجالية المصرية في ألمانيا: إن الجالية عقدت عدة اجتماعات عن طريق الفيديو كونفرانس مع المصريين المتواجدين في برلين وباقي الولايات الألمانية لحثهم المشاركة بإيجابية في انتخابات مجلس الشيوخ، مشيرًا إلى أن توضيح كيف تتم عملية الاقتراع استغرق الكثير من الوقت.

وأضاف ثابت، خلال مداخلة عبر سكايب، مع الإعلامية آية جمال الدين، في برنامج "8 الصبح"، المذاع على فضائية Dmc، أن كان هناك تجاوبًا كبيرًا من المصريين في ألمانيا للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ التي أنطلقت اليوم وتستمر حتى الغد، وتم توعيتهم بكيفية التصويت؛ لأن المشاركة في هذا الاستحقاق أمر هام جدًا لكل المقيمين في الخارج، وقد حصلنا على هذه المكاسب بعد عام 2015 عندما كان الرئيس عبدالفتاح السيسي متواجدًا في ألمانيا وطلبنا منه إستحداث وزارة للهجرة وأن يُمنح المصريين المقيمين في الخارج حق المشاركة في الانتخابات وهو ما تم بالفعل.

وطالب رئيس الجالية المصرية في ألمانيا، أن يكون للمصريين المقيمين في الخارج دور في القوانين التي تطرحها الدولة والتي تتم مناقشتها داخل البرلمان بغرفتيه سواء الشيوخ أو النواب والبرلمان المصري، مؤكدًا أن جائحة كورونا غيرت مفاهيمًا كثيرة جدًا مثل ثقافة التباعد الاجتماعي، وغير ذلك من الأشياء التي شجعت اللجنة العليا للانتخابات بجعل التصويت عن طريق البريد الإلكتروني وهو ما جعل الأمر أسهل بشكل كبير.