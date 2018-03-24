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الوطن

الجالية المصرية في فرنسا: "أي حد يشتم مصر من الخارج ميستهلش يرجع لها"

منذ 2 دقيقة
كتب: شريف سليمان
الجالية المصرية في فرنسا: "أي حد يشتم مصر من الخارج ميستهلش يرجع لها"

المصريون يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

قال صالح فرهود، رئيس الجالية المصرية في فرنسا، إن جماعة الإخوان حشدوا أعدادًا كبيرة لإقناع المواطنين بعدم المشاركة في الانتخابات، ولكنهم فشلوا في ذلك.

وأضاف "فرهود" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "ستاد العاصمة" المذاع على فضائية "العاصمة"، أن الانتماء للوطن خرج من قلوب الإخوان. مشددًا على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أسس دولة للمصريين في الداخل والخارج.

ووصف رئيس الجالية المصرية في فرنسا، الإخوان بجماعة الخوارج، قائلًا: "أي واحد بيتكلم وحش على مصر وجيشها وهو قاعد في الخارج، ما يستهلش أنه ينزل مصر ويعيش فيها تاني".

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