مصرع شخصين وإصابة 3 في حادثي سير بسوهاج

شهدت محافظة سوهاج تصادمين اليوم اسفرا عن وفاة شخصين واصابة 3 آخرين بدائرة مركزي سوهاج، والمنشاه، تم نقل الجثتين، المصابين للمستشفيات القريبة، وأخطرت النيابة العامة.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير امن سوهاج، إخطارا بحدوث تصادم علي الطريق الزراعي بناحية الرويهب، انتقل مأمور وضباط المركز وضباط إدارة المرور وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة نقل قيادة "حسن,م.ع" 25 عاما سائق ويقيم بناحية الوسطي دائرة مركز الفتح أسيوط إختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بسيارة ملاكي قيادة "أحمد.ج.ع" 32 عاما سائق ويقيم بناحية الحجز دائرة مركز البلينا.

نتج عن الحادث وفاة "نوره.ع.ر" 20 عاما ربة منزل وتقيم بناحية الحجز دائرة مركز البلينا زوجة قائد السيارة الثانية وإصابة كلاً من قائدي السيارتين، "محمود.ع" 31 عاما حاصل علي بكالوريوس تربية رياضية ويقيم دائرة قسم ثان أسيوط من مستقلي السيارة الأولي بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، تم نقل الجثة والمصابين لمستشفي سوهاج الجامعي.

وتبلغ لمركز شرطة سوهاج بوجود حادث تصادم ومتوفي بناحية قرية إدفا، بالإنتقال والفحص تبين أنه أثناء محاولة استقلال الطفل "محمود.م.ع" 10 سنوت، طالب، ويقيم بذات الناحية سيارة نقل قيادة "حازم.ر.م" 35 عاما، سائق، ويقيم بذات الناحية حال سيرها إنزلقت قدمه وسقط أسفلها مما أدي لوفاته، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي سوهاج الجامعي. حررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة.