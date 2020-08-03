مصرع شابين وإصابة ثالث في حادث تصادم على كوبري سوهاج

لقي شابان مصرعهما وأصيب ثالث في تصادم دراجة بخارية مع سيارة نقل بدائرة مركز سوهاج، تم نقل الجثتين والمصاب لمستشفى سوهاج الجامعي.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد ورود بلاغ بتصادم بين دراجة بخارية وسيارة نقل ثقيل على طريق الكوبري الجديد.

وانتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وتبين من الفحص مصرع كل من محمد رفعت عبدالحميد الشورى، 22 عاما يقيم شارع المحطة، محمد ناصر عبدالموجود، 22 عاما، يقيم شارع العمري جثة هامدة، من مستقلي الدراجة البخارية، كما أصيب في الحادث شخص ثالث.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.