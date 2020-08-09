موعد مباراة الأهلي وإنبي بالدوري المصري والقنوات الناقلة

يلتقي فريق الأهلي مع نظيره إنبي، اليوم الأحد 9 أغسطس الحالي، وذلك في مباراة مؤجلة من الجولة 15 من الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وإنبي

وتقام مباراة الأهلي وإنبي على ستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت السعودية، والعاشرة مساءً بتوقيت الإمارات، والسابعة مساءً بتوقيت تونس والسادسة مساءً بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي

ويذاع اللقاء المرتقب بين فريقي الأهلي ونظيره البترولي، على قناة أون تايم سبورتس 1، ويقوم بالتعليق على المباراة الثنائي بلال علام وأيمن الكاشف، على قناتين صوتيتين مختلفتين، على أن ينطلق الاستوديو التحليلي للمباراة بقيادة أحمد شوبير، في السادسة مساءً، في حضور الثلاثي طه إسماعيل ومحمد عمر ووليد صلاح الدين.

ترتيب الفريقين بجدول الدوري

ويحتل فريق الأهلي، صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي، برصيد 49 نقطة، حصدها من الفوز بـ16 مباراة متتالية، والتعادل في مباراة واحدة أمام سموحة، فيما لم يتعرض لأي هزيمة.

فيما يأتي فريق إنبي، في المركز السابع برصيد 25 نقطة، جمعها من الفوز في 6 مباريات، والتعادل في 7 أخرى، فيما خسر 5 لقاءات.

قائمة الأهلي لمواجهة إنبي

وأعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة إنبي، والتي ضمت كلًا من:

محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير، وعلي معلول، ومحمود وحيد، ومحمد هاني، وأحمد فتحي، وأيمن أشرف، ومحمود متولي، وأليو ديانج، وعمرو السولية، وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة، ووليد سليمان، وجونيور أجايي، وجيرالدو، وأحمد الشيخ، ومحمد فخري، ومروان محسن، وأليو بادجي.