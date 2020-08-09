حملة "النائب المحترم" تحث المواطنين على المشاركة في انتخابات الشيوخ

حثت حملة "النائب المحترم يصنعه الناخب المحترم"، المواطنين بمحافظة الدقهلية، على المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ التي ستجرى يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، وضرورة حُسن اختيار النائب الذى سيمثلهم.

وقال محمد عبد الغنى شادي، المنسق العام للحملة: "إن ساعة الانتخابات دقت، والكرة الآن في ملعب المواطن وهو البطل في هذا العرس الديمقراطي، ولذلك فنحن نطالب الجميع بحسن الاختيار لمن يمثلوننا في مجلس الشيوخ".

وأضاف شادي، أن المشاركة الفعالة في هذه الانتخابات هو الحل الوحيد لكى يصل المرشحين الأفضل لمجلس الشيوخ، وهي الوسيلة لقطع الطريق أمام عودة أعضاء المال السياسي، مناشدًا المواطنين بضرورة الخروج للإدلاء بأصواتهم وذلك من أجل الوصول إلى مجلس قوي يعبر عن إرادة وقوة وعزيمة المصريين.

وناشد المنسق العام للحملة المواطنين بضرورة تحرى الدقة عند اختيار الأفضل من بين المرشحين، لافتًا إلى أن الجميع أصبح على وعي تام بما تحتاجه الدولة في الفترة القادمة.