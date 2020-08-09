16 فيلما دوليا في الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي

تواصل الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، عرض عدد من الأفلام التي تم الاحتفاء بها في المهرجانات السينمائية الدولية البارزة، وذلك ضمن مساعي مهرجان الجونة السينمائي المستمرة لتقديم أعمال سينمائية مميزة من المنطقة والعالم.

ولا تزال عملية البرمجة مستمرة، ويشمل البرنامج في هذه المرحلة مجموعة من الإنتاجات السينمائية الدولية المرموقة والمُحتفى بها.

وقال انتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة السينمائي: "على الرغم من التحديات العالمية الحالية، فإننا ملتزمون بعرض أعمال العام الهامة من جميع أنحاء العالم في الدورة الرابعة للمهرجان، وبفضل الثقة التي منحها لنا المجتمع السينمائي الدولي، يسرني أن أعلن أن سعينا للحصول على أفضل الأفلام يحظى بكل الدعم الممكن".

وأوضح أمير رمسيس، المدير الفني للمهرجان: "أنه على مدار الثلاث سنوات الماضية، نعتز باختيارنا لأهم الأعمال السينمائية البارزة، وبالرغم من أن وباء كورونا العالمي يشكل تحديات للممارسات الحياتية اليومية للكثيرين؛ إلا أننا لا نزال مصممين على اختيار أفضل أفلام العام للدورة الرابعة للمهرجان"

ويفخر المهرجان بضمه في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة لفيلم "حكايات سيئة"، إنتاج (إيطالي - سويسري)، للمخرجين داميانو وفابيو دينوسينزو، وفاز الفيلم بجائزة الدب الفضي لأفضل سيناريو في الدورة الـ 70 لمهرجان برلين السينمائي.

وتحفة أخرى تنضم لبرنامج المهرجان هي فيلم "أيام أكلة لحوم البشر"، (فرنسا، جنوب إفريقيا، هولندا) لتيبوهو إدكينز، ويسلط هذا الوثائقي المستخدم لعناصر درامية، الضوء على الأخاديد القاحلة الجرداء لمقاطعة ثابا تسيكا ذات الكثافة السكانية المنخفضة في شرق ليسوتو، وعُرض الفيلم في قسم البانوراما في الدورة الـ70 لمهرجان برلين السينمائي.

ويتضمن البرنامج "مُشع" لريثي بان، وهو فيلم دوكيو (دراما فرنسي- كمبودي) ويدور حول البشر الناجين من إشعاعات الحرب، وفاز بجائزة أفضل فيلم وثائقي في الدورة الـ70 لمهرجان برلين السينمائي.

إضافة إلى فيلم "امسح التاريخ" (فرنسا)، من إخراج بينوا ديليبين وجوستاف كيرفيرن، ويدور حول 3 جيران يتصالحون مع عواقب عالم وسائل التواصل الاجتماعي الجديد، والفيلم إشادة متعاطفة بأولئك الذين تركهم ذلك العالم الجديد وراء ظهره، وفاز بجائزة الدب الفضي، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة في الدورة الـ70 لمهرجان برلين السينمائي.

ويشمل البرنامج أيضًا فيلم "برلين ألكسندر بلاتز" (ألمانيا، هولندا) لبرهان قرباني، ويمثل رواية معاصرة لرواية ألفريد دوبلين الكلاسيكية عام 1929 عن الحداثة الألمانية التي تحمل العنوان ذاته، وفاز الفيلم بأربع جوائز ذهبية في حفل توزيع جوائز الفيلم الألماني الـ69، إضافة إلى مشاركته في المسابقة الرسمية لمهرجان برلين في دورته الـ70 من صربيا.

وهناك أيضًا فيلم "أب" لسردان جوبولوفيتش، الذي يحكي عن "نيكولا" الأب الذي يُجبر على التخلي عن طفليه لمكتب الرعاية الاجتماعية، بعد انتحار زوجته، وفاز الفيلم بجائزة الجمهور في قسم البانوراما، إضافة إلى جائزة لجنة التحكيم المسكونية في الدورة الـ70 لمهرجان برلين السينمائي.

وينضم فيجو مورتنسن بفيلمه الأول "سقوط" (الولايات المتحدة الأمريكية، كندا)، الذي يستكشف التناقضات الخاصة بالعائلة الحديثة، إلى برنامج هذا العام، ومورتنسن الأمريكي الدنماركي، هو ممثل ورسام وشاعر ومصور فوتوغرافي وموسيقي، وبإخراجه لفيلمه الطويل، يضيف الإخراج إلى سيرته المهنية

بينما يأتي تعاون أوريليا روفييه وشيموس هايلي في فيلمهما "بانكسي أكثر المطلوبين" (فرنسا)، ليحكي عن روبن هوود المُقنع؛ بانكسي، وعرض الفيلم في الدورة الـ19 لمهرجان تريبيكا السينمائي.

ومن الاختيارات الرسمية لمهرجان كان السينمائي 2020، يُعرض فيلم "إبراهيم" (فرنسا) لسمير قواسمي، وهو فيلم روائي طويل يحكي عن شاب مراهق حالم يتورط في عملية سرقة متجر تُغرق والده، الذي تربطه به علاقة صعبة، في ديون هائلة، ويقرر إبراهيم أن يسخر كل جهده من أجل أن يصلح الوضع ويستعيد احترام والده.

ومن الدنمارك، يتتبع "دورة ثانية" لتوماس فينتربرج، 4 أصدقاء، كلهم من معلمي المدارس الثانوية، بينما يختبرون نظرية تدعم فكرة أنهم يستطيعون تحسين حياتهم من خلال الحفاظ على مستوى معين من السُكر في جميع الأوقات، والفيلم تم اختياره ضمن الاختيارات الرسمية لمهرجان كان السينمائي، وسيشارك في الدورة الـ68 لمهرجان سان سباستيان السينمائي الدولي.

وهناك فيلم آخر مميز من صربيا يلتحق بالبرنامج، هو "واحة" لإيفان إيكيتش، وهو فيلم روائي طويل يعرض لنا لمحات من حيوات الأطفال المولودين بإعاقات ذهنية، المهجورين من قبل الأهل، والكائنين بمؤسسات متخصصة، وتم الإعلان عن ضم الفيلم ضمن الاختيارات الرسمية لمسابقة أيام فينيسيا السينمائية 2020.

ويحكي "الصبي صائد الحيتان" (بولندا) لفيليب يوريف، قصة مغامرة تحدث لصبي يُدعى شوكوتشي هانتر ليوشكا، يقع في حب فتاة جميلة رآها على الكومبيوتر خاصته، وكونه هام في حب تلك الصورة بعيدة المنال، يدفعه إلى خوض رحلة خطيرة ليبحث عن محبوبته، وتم الإعلان عن ضم الفيلم ضمن الاختيارات الرسمية لمسابقة أيام فينيسيا السينمائية 2020.

تضم مسابقة الأفلام القصيرة هذا العام فيلم التحريك السويسري الوثائقي "قشر" لصامويل باثي وسيلفاين مونيه، ويتتبع الروتين اليومي لدار مسنين تقع في مكان معزول في نفس المسابقة.

ويُعرض أيضًا، فيلم التحريك القصير "بيلار" (هولندا) لديانا فان هوتن وجي جي إيبينج ويانجوي بولي، ويحكي هذا الفيلم المرسوم بالأيدي قصة ديستوبية لمدينة في زمن تعيد فيه الطبيعة السيطرة على الشوارع.

كما يُعرض الفيلم الإسباني "مؤثرة" دوليًا لأول مرة، وهو فيلم قصير من إخراج روبن باربوزا، ويحكي الفيلم قصة سرقة 4 ملايين متابع من حساب احدى مؤثرات مواقع التواصل الاجتماعي.

بينما يشاركنا جورجي إم. أونكوفسكي، في فيلمه القصير "مُلصق" (جمهورية شمال مقدونيا)، تجربة ديجان الذي يفشل في تجديد رخصة سيارته، ويقع في فخ بيروقراطي يختبر تصميمه على أن يكون أبًا مسؤولًا، وشارك الفيلم في مسابقة الأفلام القصيرة لمهرجان صندانس السينمائي 2020، وفاز بجائزة لجنة التحكيم لأفضل فيلم قصير في مهرجان بروكلين السينمائي الدولي 2020.

وستقام الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي ما بين 23 وحتى 31 أكتوبر المقبل بمدينة الجونة؛ بينما سيتم الإعلان عن البرنامج الكامل للدورة الرابعة في نهاية سبتمبر.