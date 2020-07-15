مهرجان الجونة السينمائي يستعد لدورته الرابعة بإجراءات احترازية مشددة

يعمل فريق العمليات في مهرجان الجونة السينمائي على قدم وساق، لوضع خطط لإقامة المهرجان، مع وضع سلامة المشاركين والضيوف في المقام الأول، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم كله.

وأعلنت إدارة المهرجان أنّ الدورة الجديدة تقام في الفترة بين 23- 31 أكتوبر 2020، ويستغل فريق المهرجان كل لحظة لاستيعاب بروتوكولات التباعد الاجتماعي ومعايير الصحة والسلامة التي تحددها السلطات، للعمل بها في الدورة المقبلة من المهرجان.

ويخطط المهرجان لخلق مساحات عروض مفتوحة جميلة، وتجهيزها بأحدث أنظمة العرض والصوت، وتقام حفلتي الافتتاح والختام وفعاليات التواصل المهمة، في مساحات مفتوحة ضخمة، بينما يُحتفظ بأقل من نصف المساحة الكاملة لدور العرض المغلقة، لتحقيق إجراءات التباعد الاجتماعي.

ويعمل المهرجان على تحسين إمكانياته الافتراضية ليتمكن جميع الضيوف الذين لا يمكنهم القدوم إلى الجونة من المشاركة بشكل أونلاين في فعالياته.

ويستمر مهرجان الجونة السينمائي، بعد كشفه عن جزء من تفاصيل دورته المقبلة، في الإعلان عن التغييرات والإضافات الأساسية الخاصة بإدارته وفريق قيادته، خلال الدورة الرابعة من المهرجان.

وتأتي هذه التغييرات ضمن التزام المهرجان باستكشاف الفرص الجديدة للنمو وتحقيق أكبر إسهام ممكن لتطوير الشبكات الإقليمية والدولية الخاصة بصناعة السينما.

وتلعب شركة أوراسكوم القابضة للتنمية، الشركة الأم لمهرجان الجونة السينمائي، التي ارتبط المهرجان باسمها منذ بدايته، دورًا أهم وأكبر في دعم وإدارة المهرجان هذا العام، تحت رعاية أوراسكوم القابضة للتنمية ومؤسس مدينة الجونة المهندس سميح ساويرس. ويستمر المهرجان في تلقي العديد من سبل وأشكال الدعم المختلفة من مؤسس المهرجان المهندس نجيب ساويرس.

مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة - الفكرة التي تبلورت في ذهن سميح ساويرس وعمل على تحقيقها - سيكون البيت الجديد للمهرجان في عام 2020. إذ يستضيف المركز حفل "السينما في حفلة موسيقية"، الذي أصبح حدثا سنويًا منتظمًا، ضمن فعاليات المهرجان. إضافة إلى فعاليات السجادة الحمراء والفعاليات المتعلقة بالأفلام التي كانت تُقام سابقًا على مسرح المارينا.

وقال سميح ساويرس: "نؤمن أنّ الفن والثقافة محورين أساسيين في تنمية المجتمع، ومكونين رئيسيين في حياة المدينة. الصناعات الإبداعية هي محرك النمو الوطني والإقليمي، ونحن نلتزم بدعمهما وإنشاء البنية التحتية التي تحافظ على استدامة هذا النمو. نفخر أنا وأخي نجيب بارتباطنا بمهرجان الجونة السينمائي خلال السنوات الثلاث الماضية، ويسعدني أن ألعب دورًا أكبر في تحقيق نموه".

يبذل فريق المهرجان تحت قيادة مدير المهرجان انتشال التميمي، والمؤسس المشارك ورئيس العمليات ومسؤول العلاقات الأجنبية بشرى رزة، والمدير الفني أمير رمسيس والمستشار المالي للمهرجان كمال زادة، جهدًا شديدًا من أجل التحضير للدورة المُنتظرة من المهرجان.

تم تشكيل لجنة تنفيذية لمتابعة سير المهرجان من إدارة أوراسكوم القابضة للتنمية، من بين أعضائها أمل المصري، المدير التنفيذي السابق لشركة جي والتر تومسون (جي دابليو تي)، التي عُينت منسقًا عامًا لمهرجان الجونة السينمائي، وعمرو منسي الشريك المؤسس للمهرجان كمستشار تنفيذي.

وأكد عمرو منسي أهمية الحفاظ على النجاح الذي حققه المهرجان في دوراته الماضية، والعمل الجاد مع كل الزملاء لتقديم الدورة الرابعة في أفضل شكل، قائلًا: "يعد هذا العام بمثابة نقطة تحول محورية لمهرجان الجونة السينمائي، وأنا ملتزم بالدعم".