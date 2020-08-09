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20 سبتمبر.. الحكم في دعوى إلغاء تشكيل هيئة مكتب المحامين

كتب:

محمد عيسى
11:54 ص | الأحد 09 أغسطس 2020
مجلس الدولة

مجلس الدولة

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، حجز الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامي، لإلغاء قرار تشكيل هيئة مكتب المحامين والمتضمن 4 أعضاء لمنصب الأمين العام، و4 آخرين لمنصب وكيل النقابة للحكم بجلسة 20 سبتمبر المقبل.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 43914 لسنة 74 قضائية نقيب المحامين رجائي عطية.

وذكرت الدعوى أن قرار تشكيل هيئة مكتب نقابة المحامين جاء بعد الانتخابات التى مرت عليها ثلاثة شهور ويخالف القانون بتشكيله الحالي، وذلك لتضارب القرارات وتعدد المنصب الذي يشغله عضو  فقط. 

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