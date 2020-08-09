بنها الجامعي: استقبلنا 8 مصابين وجثمان لمجهول الهوية إثر حادث الإقليمي

قال الدكتور طارق عيسوي، مدير مستشفى بنها الجامعي، إن المستشفى استقبل 8 مصابين في حادث الطريق الإقليمي، ومتوفى مجهول الهوية، مشيرًا إلى دخول 3 مصابين العناية المركزة.

وأضاف عيسوي، في تصريح له، اليوم، أن باقي المصابين جرى تحويلهم إلى مستشفى بنها العام، فيما يستعد المستشفى على قدم وساق لاستقبال أي حالات أخرى.

وارتفع عدد ضحايا حادث تصادم سيارتين على الطريق الدائري الإقليمي الجديد دائرة مركز بنها بمحافظة القليوبية، إلى 9 متوفين و7 مصابين.

وأسماء المتوفين: مكرم محمد فتحي، 51 سنة، وسعد محمد سعد، 62 سنة، وأحمد محمد صابر، 24 سنة، وجمال محمد إبراهيم، 44 سنة، ومحمد عبدالرحمن، 50 سنة، بالاضافة إلى 4 جثث مجهولى الهوية.

من ناحية أخرى، انتقل فريق من نيابة القليوبية، لمعاينة حادث التصادم الذي وقع صباح اليوم الأحد، وأسفر عن مصرع 9 أشخاص، وإصابة 6 آخرين، نتيجة تصادم سيارة ميكروباص بأخرى "نقل" من الخلف.

وأمرت النيابة بتسليم جثث الضحايا لذويهم، وصرحت بالدفن كما طلبت تحريات المباحث الجنائية وتشكيل لجنة فنية من المرور للمعاينة.

وتلقى اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد عبدالعظيم سعيد بوقوع حادث تصادم مروع بالطريق الإقليمي دائرة مركز بنها.

وبالانتقال والفحص تبين تصادم سيارة ميكروباص بنقل من الخلف ما أسفر عن مصرع 8 أشخاص وإصابة 7 آخرين من ركاب الميكروباص.

وأكد مصدر طبي، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن ضحايا الحادث من متوفين ومصابين تم نقلهم جميعًا إلى مستشفيات القليوبية لاتخاذ الإجراءات القانونية وفق توجيهات النيابة العامة.

وأكد شهود عيان أن السيارة خرجت من موقف الباجور وكانت تحمل عددًا من العمال الذين كانوا ينتقلون للوصول إلى محل عملهم خارج المحافظة، ولقوا مصرعهم جميعًا.