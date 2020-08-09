إجراءات التضامن لتأمين "ديارنا" ضد كورونا

بعد توقف نشاط معارض الأسر المنتجة الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي بسبب أزمة فيروس كورونا، عادت الوزارة وافتتحت معرض "ديارنا" بمارينا 5 الأسبوع الماضي، لكن من خلال بعض الإجراءات الاحترازية لتحقيق التباعد الاجتماعي في ظل ظروف فيروس كورونا المستجد.

وترصد "الوطن" في نقاط أهم الإجراءات التي طبقتها الوزارة داخل المعرض هذا العام، وهي كما يلي:

1. التشديد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.

2. مراعاة وجود تباعد اجتماعي داخل المعرض من خلال توفير مساحات كبيرة بين العارضين.

3. توسعة الممرات الخاصة بالمعرض؛ ليصبح عرضها 4 أمتار.

4. السماح بدخول 30% فقط من السعة المقررة للدخول بشكل دوري.

5. تعقيم المعرض مرتين يوميا.

6. إلزام الزوار والعارضين بارتداء الكمامات وتعقيم الأيدي على بوابات المعرض قبل الدخول، والتباعد الاجتماعي أثناء التسوق.

7. مراعاة تواجد عارض واحد داخل كل جناح.

وعن أهم ما يميز المعرض هذا العام، فجاء كما يلي:

1. يقام المرض على مساحة 600 متر.

2. يشارك فيه 37 عارضا من الأسر المنتجة المقيدين بالوزارة، يمثلون 9 محافظات.

3. يضم منتجات تراثية يدوية من الخزف والمفروشات والسجاد ومنتجات أخميم والكليم والنحاس والصدف والخيامية والمفروشات والاكسسوارات الحريمي والمنزلي، وكروشيه ولوحات فنية، ومنتجات الألباستر، ومنتجات جلدية، وخوص ومنتجات غذائية، ومنتجات تجميل وعناية بالبشرة.

4. العارضين يجددون أعمالهم بشكل مستمر، مع استخدام أكثر من خامة في منتج واحد، ويهتمون بالحفاظ على التراث.