التضامن تنفذ دورات تدريبية لـ200 فتاة وشاب ضمن "مودة"

يبدأ المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة"، تقديم ورش تدريبية لتأهيل الفتيات المقبلات على الزواج في مرحلة الخطبة، اللائي يتم تجهيزهن من قبل المنطقة الروتارية.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، ولجنة تمكين المرأة بالمنطقة الروتارية.

وقالت راندا فارس، مدير مشروع مودة، إنّ الدورات التدريبية تستهدف 200 فتاة وشاب في مرحلة الخطبة، من خلال تنفيذ 10 ورش تدريبية، يتلقى خلالها المتدربون المحتوى التدريبي للمشروع، الذي ينقسم لعدة محاور، وهي الأبعاد الاجتماعية والنفسية للحياة الزوجية، الجوانب الصحية في الحياة الأسرية، معايير اختيار شريك الحياة، والجوانب الشرعية في الحياة الأسرية.

تنطلق الدورات التدريبية من محافظة الإسكندرية يوم السبت 15 أغسطس الحالي، وتمتد حتى 6 سبتمبر، في 4 محافظات "الإسكندرية - القاهرة - الجيزة - الفيوم".