التضامن: معدلات التردد على منصات مودة الإلكترونية تخطى مليونا و400 ألف

قالت الدكتورة راندا فارس، مدير مشروع "مودة"، الذى يسعى إلى الحفاظ على كيان الأسرة ودعم الشباب المقبل على الزواج ومدهم بالخبرات والمعارف اللازمة، أن معدلات التردد على منصات مودة الإلكترونية لتثقيف الشباب المقبل على الزواج حتى آخر يونيو، الماضى تخطت مليونا و400 ألف شاب وفتاة، سجل منهم 140 ألفا بنسبة 10% من المترددين على المنصة بهدف تقديم الإرشاد الأسري وفض المنازعات للتقليل من معدلات الطلاق.

وأضافت فارس لـ"الوطن"، أن وزارة التضامن الاجتماعي، ستطلق مبادرة جديدة منتصف الشهر الجاري بالتعاون مع "روتاري مصر" التى تقوم بتجهيز عرائس أيتام وفتيات تحت مستوى خط الفقر، لدعم هؤلاء الشباب المقبلين على الزواج بالدورات التدريبية اللازمة ضمن مشروع "مودة"، لافتة إلى أنه سيتم العمل بهذه المبادرة على مستوى مجموعة من المحافظات خلال شهري أغسطس وسبتمبر.

وأكدت مدير مشروع "مودة"، أن الوزارة ستعاود العمل مع وزارة الشباب والرياضة لتدريب 1800 شاب وفتاة على مستوى 15 محافظة، 16 أغسطس الجارى، لتأهيل الشباب المصري المقبل على الزواج، من الجنسين، وإعدادهم لبدء حياة زوجية ناجحة، والتأكيد على التأهيل النفسي والاجتماعي والشرعي لطرفي العلاقة، لبناء شراكة تقوم على الحب والاحترام والمسؤولية، والتوعية بالشروط الواجب توافرها لبدء أولى خطوات الحياة الزوجية، كما يتم تثقيف الشباب المقبل على الزواج، من خلال عرض نماذج ناجحة في الحياة العملية والأسرية.

وأشارت إلى أن المشروع يستهدف الفئة العمرية من 18 إلى 25 عاما من طلبة الجامعات والمعاهد والمجندين بوزارتي الدفاع والداخلية ومكلفي الخدمة العامة.