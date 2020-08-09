حبس 4 سائقين قتلوا صاحب "توك توك" وحرقوا جثته في الخانكة

أمر المستشار حسن عبد البصير، وكيل نيابة الخانكة بالقليوبية، بحبس "أحمد.ى"، و"مصطفى. س"، وعمرو. إ"، و"طه. أ"، المتهمين بقتل "أحمد. م"، سائق "توك توك"، من الخصوص، وإشعال النيران في جثته لإخفاء معالم الجريمة، وسرقة مركبته.

وكانت منطقة عرب العليقات بالخانكة، شهدت حادثًا مأساويًا حيث تخلص 4 سائقي "توك توك" من زميلهم لسرقة مركبته، وأشعلوا النيران في جثته لإخفاء الجريمة، وجرى القبض على المتهمين، والتحفظ على الجثة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطاراً من العميد محمد حسني رئيس فرع البحث الجنائي بالخانكة، يفيد بتلقيه بلاغًا من الأهالى بالعثور على جثة لشخص منتشر بها حروق في أنحاء جسده.

وعلى الفور جرى تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء حاتم حداد مدير المباحث الجنائية بالمديرية، والعميد خالد محمدي رئيس مباحث المديرية، وبالانتقال والفحص تبين أن المجني عليه يدعى "أحمد. م"، سائق توك توك، من الخصوص.

وأوضحت التحريات، أن المتهمين "أحمد. ى"، "مصطفى. س"، "عمرو. إ"، "طه. أ"، بيتوا النية وعقدوا العزم على التخلص من المجني عليه لسرقة مركبته، فطلبوا منه توصيلهم من الخصوص لناحية منطقة عرب العليقات بالخانكة، وطعنوه وأشعلوا النيران في جثته لإخفاء الجريمة.

جرى نقل الجثة للمستشفى، تحت تصرف النيابة، وضبط المتهمين.