"شق بطنه".. حبس فران شرع في قتل شقيق طليقته بسبب "النفقة" في الخانكة

أمر شريف عبد المنعم رئيس نيابة الخانكة، بحبس فران 4 أيام على ذمة التحقيقات لشروعه في قتل شقيق طليقته، بسبب مطالبة المجني عليه للمتهم بنفقتها.

تلقى العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي إخطارا من مركز شرطة الخانكة بورود بلاغ من مستشفى السلام التعليمي بوصول إبراهيم "ش.ع" ميكانيكي سيارات مصاب بجرحين نافذين بمنتصف البطن وتم حجزه للعلاج ولا يمكن استجوابه.

أخطر اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية وبالانتقال والفحص وسؤال شقيقة المصاب "هدي.ش.ع" ربة منزل قررت أنه حال قيام شقيقها المصاب بطلب نفقتها من طليقها "جمعة.م.ج" سن 29 فران حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام على إثرها الأخير بالتعدي على شقيقها بالضرب بسلاح أبيض "سكين" محدثا ما به من إصابات وفر هاربا، وأضافت بأن المشكو في حقه يقيم بذات العقار محل سكنهما .

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين وجرى بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة عبارة عن "سكين" وتم التحفظ عليه‎.