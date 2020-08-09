استشاري تعقيم: تطهير لجان الانتخابات بعد تصويت اليوم الأول

قال الدكتور رمضان حسن استشاري تعقيم وتطهير لمكافحة الآفات، إنّ فرق التعقيم التابعة للهيئة الوطنية للانتخابات ستبدأ غدا تعقيم جميع اللجان على مستوى الجمهورية بالقرى والنجوع والمحافظات، مشيرا إلى أنّ هذه الفرق هي التي تولت تعقيم لجان الثانوية العامة ولم تظهر حالة إصابة كورونا واحدة ونجحنا.

وأضاف حسن، لـ"الوطن"، أنّه سيتم تعقيم الناخب والكشف على درجة حرارته قبل الدخول للتصويت، وتعقيم نفس اللجان الانتخابية مرة أخرى بعد انتهاء اليوم الأول للتصويت.

وأشار إلى أنّ عملية التعقيم في المدارس ومراكز الشباب التي بها لجان الانتخابات، تتم من خلال مادة يتم رشها لقتل الفيروسات الموجودة على الأسطح، خاصة كورونا، مشددة على أنّها مادة غير ضارة.