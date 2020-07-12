لجان الانتخابات تبدأ استقبال طلبات مرشحي "الشيوخ" وسط إجراءات وقائية

بدأت اللجان القضائية للانتخابات فى مختلف المحافظات استقبال طلبات المرشحين لخوض انتخابات مجلس الشيوخ اعتباراً من أمس، ولمدة أسبوع، وسط إجراءات أمنية ووقائية مشددة فى محيط مقار اللجان الفرعية بالمحاكم الابتدائية، لمنع انتشار فيروس «كورونا»، حيث شهد اليوم الأول إقبالاً متبايناً من راغبى الترشح، سواء على المقاعد الفردية أو القائمة، ففى القاهرة، توافد عدد من راغبى الترشح لخوض الانتخابات أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية «محكمة زينهم»، من التاسعة صباحاً، وخصصت المحكمة مدخلاً مستقلاً للمرشحين أو وكلائهم فقط، يقود إلى قاعة «المستشار ممدوح مرعى»، المخصصة لتقديم المرشحين أوراقهم، ومنعت من هم دون ذلك من الدخول، بينما احتشد عدد من أنصار ومؤيدى المرشحين داخل المحكمة فى الجهة المقابلة.

وشهدت محكمة جنوب الجيزة الابتدائية إقبالاً ضعيفاً، فى أول أيام تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، واعتبر عدد من المتقدمين للترشح أن إجراءات التسجيل تأخذ وقتاً ليس بالقليل، نظراً لتطبيق الإجراءات الاحترازية، التى تحد من عدد الموجودين فى قاعة التسجيل، طبقاً لقرار مجلس الوزراء بتطبيق قواعد التباعد الاجتماعى.

واستقبل رئيس محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، المستشار محمد المشد، عدداً من المتقدمين للترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، من خلال تسليمهم نموذج طلب الترشح لتعبئة بياناتهم الشخصية.

وفى الدقهلية شهدت الساعات الأولى لفتح باب الترشيح إقبالاً ملحوظاً من جانب راغبى الترشح على مقر اللجنة الفرعية بمحكمة جنوب المنصورة الابتدائية، وسط إجراءات أمنية ووقائية مشددة، وخصصت أجهزة الأمن مساراً خاصاً إلى مقر اللجنة، بعيداً عن مدخل المحكمة، كما وضعت البوابات الأمنية للكشف عن المعادن.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، الدكتور سعد مكى، أنه تم توقيع الكشف الطبى على 17 من راغبى الترشح، حتى نهاية الأسبوع الماضى، حيث تقدم 7 مرشحين لإنهاء إجراءات الكشف الطبى يوم الأربعاء، بالإضافة إلى الكشف على 10 آخرين يوم الخميس، مشيراً إلى أن أعمال الكشف الطبى على راغبى الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ مستمرة حتى يوم الخميس، فى 4 مستشفيات على مستوى المحافظة، وهى المنصورة الدولى، وطلخا المركزى، ودكرنس العام، وميت غمر المركزى.

"رشا المهدى" أول وجه نسائى بسباق المنيا

وفى المنيا، تجمع نحو 8 أشخاص من راغبى الترشح للانتخابات أمام مقر اللجنة القضائية بالمحكمة الابتدائية منذ الصباح الباكر، حيث بدأت اللجنة فى استقبال طلباتهم وسط إجراءات وقائية، ومن أبرز الأسماء التى تقدمت بطلبات الترشح لخوص انتخابات مجلس الشيوخ كانت الدكتورة «رشا أحمد المهدى»، الأستاذة بكلية التربية جامعة المنيا، ومقرر فرع المجلس القومى للمرأة بالمحافظة، لتكون أول وجه نسائى يخوض الانتخابات عن حزب «مستقبل وطن».

وأكد مسئول بمديرية الصحة أن 10 أشخاص على الأقل تقدموا لإجراء الكشف الطبى الخاص بالترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، فى مختلف المستشفيات التى أعلنت عنها لجنة الانتخابات بمراكز المحافظة، حتى بداية هذا الأسبوع، من ضمنهم الدكتورة «رشا المهدى»، إضافة إلى 9 آخرين، بعد سداد الرسوم المقررة، على أن يتم إعلان نتائج الفحص خلال 72 ساعة.

وفى كفر الشيخ، أكد مصدر بمديرية الصحة أن نقيب المهندسين بالمحافظة، المهندس عبدالسميع يوسف، أنهى إجراءات الكشف الطبى بمستشفى كفر الشيخ العام، وتقدم بأوراق ترشحه لخوض انتخابات مجلس الشيوخ إلى اللجنة القضائية بمقر المحكمة الابتدائية، ضمن قائمة حزب «مستقبل وطن»، عن الدائرة الأولى، التى تشمل قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا. وبدأت المحكمة فى استقبال طلبات المرشحين وسط إجراءات مشددة، حيث لا يتم السماح بالدخول بدون ارتداء الكمامة الطبية، والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعى، كما شهد محيط المحكمة وجوداً أمنياً مكثفاً، بالإضافة إلى وضع الحواجز الحديدية لتنظيم عملية دخول المرشحين والمواطنين مبنى المحكمة.

رئيس جامعة سابق أول مرشحى بورسعيد

وفى بورسعيد، جاء رئيس الجامعة الأسبق، الدكتور عاطف علم الدين، كأول شخص يتقدم بطلب ترشحه لخوض انتخابات مجلس الشيوخ، إلى اللجنة القضائية بمقر المحكمة الابتدائية، برئاسة المستشار محمد البندارى، مرشحاً عن حزب «مستقبل وطن»، كما استقبلت لجنة تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، بمقر محكمة أسوان الابتدائية 5 مرشحين خلال الساعة الأولى أمس، وأكد رئيس المحكمة ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، المستشار أسامة إبراهيم، مراعاة الضوابط والاشتراطات التى حددتها اللجنة القضائية، وتخصيص مدخل خاص بالمرشحين، بعيداً عن بوابة دخول المترددين على الدوائر القضائية.