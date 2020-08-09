3 سيناريوهات ضمن خطة وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي الجديد

حلول جديدة تسعى إلى تطبيقها وزارة التربية والتعليم لنظام العام الدراسي الجديد في ظل جائحة فيرس كورونا المستجد الذي ضرب دول العالم، ومع إعلان مجلس الوزراء اليوم عن عقد اجتماع للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لوضع تصورات العام الدراسي الجديد، بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والذي من المقرر أن يبدأ يوم السبت 17 أكتوبر 2020، وتنتهي الخميس 24 يونيو 2021.

وأعلنت وزير التعليم عن عدد من الحلول الجديدة تُدرس لتقليل كثافات الفصول في المدارس الحكومية في العام الدراسي الجديد في ظل فيروس "كورونا"، مشددا على أنها عبارة عن اقتراحات وليست قرارات.

ومن ضمن الاقتراحات التي درستها الوزارة هو تقسيم الدفعة لثلاث مراحل، وقال الوزير إنه "لو الفصل مثلا فيه 30 شخصا، كل 10 ييجوا يومين في الأسبوع، ويكملوا باقي الأسبوع في البيت بشكل آخر".

وقال "شوقي" خلال تصريحات سابقة له في البرلمان، إن المرحلة الابتدائية سيصعب تطبيق نظام اليومين فيها لأن التلاميذ في هذه المرحلة يحتاجون إلى التواصل بشكل مباشر مع المدرس، في حين أن تطبيقه على المرحلة الإعدادية سيكون أكثر سهولة، مضيفا: "من كي جي لثالثة ابتدائي مش هيكون فيه تكنولوجيا ولازم الطلاب يحسبوا ويكتبوا بأيديهم لأسباب تعليمية".

وأوضح أن المقترح الثاني الذي تم التطرق إليه هو لتقليل أعداد الطلاب في الفصل الواحد هو خفض نسب حضور الطلاب، على أن يستكمل طلاب آخرين دراستهم من خلال المنزل باستخدام طرق التكنولوجيا الحديث للتواصل، لكن الوزارة اعتبرت أن هذا الإجراء من شأنه عدم وجود تكدس في الفصول، لمنع انتشار فيروس كورونا.

وستعتمد الوزارة وفقا لشوقي في العام الدراسي الجديد، ستستخدم البنية التكنولوجية الضخمة والمحتوى الرقمي الذي تمتلكه من خلال بنك المعرفة.