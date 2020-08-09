عاجل.. وزير التعليم: الإعلان عن خطة العام الدراسي الجديد أول سبتمبر
شوقي: عرضنا تصورات مبدئية على مدبولي.. وسنقدم له الخطة كاملة 20 أغسطس
كتب:
محمد مجدي
01:39 م | الأحد 09 أغسطس 2020
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم الإعلان عن خطة العام الدراسي الجديد أول شهر سبتمبر المقبل.
وأضاف "شوقي"، في تصريحات صحفية له منذ قليل، عقب استقبال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء له والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنَّهم عرضوا على رئيس الوزراء تصورات مبدئية للخطة، وسيتمّ عرض الخطة كاملة على رئيس الوزراء يوم 20 أغسطس المقبل، تمهيداً لاعتمادها وبدء تطبيقها.