الحكم على 17 متهمًا في قضية فض النهضة 5 أكتوبر المقبل

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، حجز إعادة إجراءات محاكمة 17 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فض اعتصام النهضة"، لجلسة 5 أكتوبر القادم، للحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم تفيد تدبيرهم تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.