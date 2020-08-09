التشيك: ارتفاع إجمالي إصابات كورونا إلى 18235 حالة

أعلنت وزارة الصحة التشيكية، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" إلى 18235 حالة، بعد تسجيل 175 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر "راديو براج الدولي"، اليوم، أن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بكورونا المستجد، في التشيك، بلغ 389 حالة حتى الآن، بينما تعافى 12 ألفا و765 مصابا.

وكان كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وفي روسيا، أعلنت وزارة الدفاع، أمس السبت، أن عدد العسكريين الروس الذين تعافوا من كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بلغ 71 شخصا، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى أكثر من 9.5 ألف.

وذكرت الوزارة الروسية، في بيان، أن عدد عناصر الجيش الروسي الذين تعافوا حتى أمس السبت، بلغ 9515 شخصا، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للموظفين المدنيين المتعافين من المرض من العاملين في القوات المسلحة الروسية وصل إلى 1127 شخصا، فيما وصل العدد الإجمالي للجنود والمدنيين الذين يتلقون العلاج في 16 مركزا طبيا متعدد الوظائف تابعا لوزارة الدفاع الروسية 755 شخصا.