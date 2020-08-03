روسيا تعد بطرح الملايين من جرعات لقاح كورونا في 2021

أكدت روسيا، اليوم، أنها ستتمكن قريباً من إنتاج مئات الآلاف من جرعات لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد شهرياً، وملايين عدة منذ بداية العام المقبل.

وذكر وزير التجارة الروسي دينيس مانتوروف، أن 3 شركات طبية حيوية ستتمكن، اعتباراً من سبتمبر، من إنتاج لقاح تم تطويره من قبل مركز نيكولاي غاماليا لعلم الأوبئة والأحياء المجهرية، بكميات كبيرة.

وأوضح لوكالة "تاس" الروسية للأنباء، "وفقاً للتقديرات الأولية سنكون قادرين على توفير مئات الآلاف من الجرعات شهريا هذا العام، ثم ملايين عدة في بداية العام المقبل".

وتعمل روسيا منذ أشهر، مثل الكثير من البلدان الأخرى في العالم، على تطوير لقاحات تجريبية عدة مضادة لوباء "كوفيد – 19"، وتم تطوير لقاح غاماليا بالتعاون مع وزارة الدفاع.

أما اللقاح الثاني، فيتم تطويره في مركز فيكتور للأبحاث في سيبيريا، ومن المتوقع إنتاج الجرعات الأولى منه في أكتوبر 2020.

وأعلنت روسيا، رابع دولة في العالم من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند، في أبريل رغبتها في أن تكون من بين الدول الأولى، إن لم تكن الأولى، التي تطور لقاحاً ضد الفيروس.

وأعرب باحثون عن قلقهم من سرعة تطوير اللقاحات الروسية، وقالوا إنه قد يتم تجاوز خطوات معينة من أجل تسريع العمل تحت ضغط من السلطات. وقارنوا سباق التوصل إلى لقاح بإطلاق الاتحاد السوفياتي "سبوتنيك" أول قمر صناعي إلى الفضاء في 1957.

ولم تكشف موسكو البيانات العلمية التي تثبت فاعلية لقاحاتها وسلامتها.