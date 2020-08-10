انطلاق دورات "مودة" للشباب بالإسكندرية السبت

يبدأ المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" في تقديم مجموعة من الورش التدريبية لتأهيل الفتيات المقبلات على الزواج في مرحلة الخطوبة حيث تنطلق الدورات التدريبية من محافظة الإسكندرية يوم السبت الخامس عشر من أغسطس الجاري وتمتد حتى السادس من سبتمبر، في أربع محافظات (الإسكندرية - القاهرة - الجيزة - الفيوم).

وصرحت وزارة التضامن الاجتماعي بأن الدورات تستهدف 200 فتاة وشاب في مرحلة الخطوبة من خلال تنفيذ 10 ورش تدريبية، يتلقى خلالها المتدربون المحتوى التدريبي للمشروع والذي ينقسم إلى عدة محاور وهي:

• الأبعاد الاجتماعية والنفسية للحياة الزوجية.

• الجوانب الصحية في الحياة الأسرية.

• معايير اختيار شريك الحياة.

• الجوانب الشرعية في الحياة الأسرية.

وأشارت الوزارة إلى أن المشروع يستهدف الفئة العمرية من 18 إلى 25 عاما من طلبة الجامعات والمعاهد والمجندين بوزارتي الدفاع والداخلية ومكلفين الخدمة العامة، لافتة إلى عودة العمل مع وزارة الشباب والرياضة لتدريب 1800 شاب وفتاة على مستوى 15 محافظة، 16 أغسطس الجارى، لتأهيل الشباب المصري المقبل على الزواج، من الجنسين، وإعدادهم لبدء حياة زوجية ناجحة، والتأكيد على التأهيل النفسي والاجتماعي والشرعي لطرفي العلاقة، لبناء شراكة تقوم على الحب والاحترام والمسؤولية، والتوعية بالشروط الواجب توافرها لبدء أولى خطوات الحياة الزوجية، كما يتم تثقيف الشباب المقبل على الزواج، من خلال عرض نماذج ناجحة في الحياة العملية والأسرية.