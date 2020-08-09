تشريعية النواب ترفض رفع الحصانة عن رئيس الزمالك: البلاغات كيدية

رفضت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها الأحد، برئاسة النائب إيهاب الطماوي، طلب النائب العام برفع الحصانة المقدم من النائب العام المستشار حماده الصاوي، لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد رئيس نادى الزمالك، في 4 قضايا سب وقذف مقدمة من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وأكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عقب موافقة اللجنة برفض طلب رفع الحصانة عن النائب المذكور، تقدير اللجنة للقلعة الحمراء وجميع المنتمين إليها، لكنها ملتزمة بتطبيق القانون والدستور، قائلا إنّ اللجنة ارتأت شبه الكيدية في البلاغات المقدمة ضد النائب مرتضي منصور، طبقا للمستندات التي قدمها النائب في هذا الصدد.

وأشار الطماوي في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إلى أنّ النائب تقدم بـ5 مستندات ورقية تؤكد وجود الكيدية في البلاغات المقدمة ضده.

وكان الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، تلقى عدة خطابات تطالب برفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك.