نائب لبناني يعلن استقالته من البرلمان

أعلن النائب اللبناني نعمة إفرام، استقالته من البرلمان، وذلك بعد وقت قليل من إعلان وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبدالصمد، استقالتها من الحكومة.

يأتي هذا بعد يوم من الاشتباكات بين المتظاهرين والقوى الأمنية في شوارع العاصمة بيروت، على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت رفضًا لتدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية والمعيشية وتداعيات الانفجار المدمر الذي وقع بالعاصمة قبل أيام جراء التفجير الذي شهده ميناء بيروت البحري.

وأعلن رئيس حزب الكتائب اللبناني سامي الجميل، أمس السبت، استقالة نواب الحزب من البرلمان.

وتمكنت القوى الأمنية بمؤزارة من الجيش اللبناني من إخراج المتظاهرين الذين اقتحموا مقر وزارة الخارجية واعتصموا بداخلها في إطار الاحتجاجات الشعبية، حيث سبق هذا الإجراء أن انسحب معظم المتظاهرين وخروجهم من تلقاء أنفسهم، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وينطلق، في وقت لاحق اليوم، المؤتمر الدولي لإغاثة لبنان، عبر الفيديو كونفرانس، بمشاركة من الولايات المتحدة إلى فرنسا مرورًا بالصين وروسيا ومصر لدعم لبنان بعد الانفجار الهائل الذي هز بيروت، وسط معاناة من أزمة اقتصادية خطيرة.

وقالت شبكة "فرانس 24" الإخبارية الفرنسية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيشارك في المؤتمر، حيث غرد بعد إجرائه محادثة هاتفية مع الرئيس اللبناني ميشال عون سبقتها أخرى مع منظم المؤتمر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: أن "الجميع يريد المساعدة".

وأوضح ترامب: "سنعقد مؤتمرًا عبر الفيديو الأحد مع الرئيس ماكرون وقادة من لبنان ومن مختلف أنحاء العالم".